Проезд в общественном транспорте Подмосковья подорожает на 3%

Так, стоимость на городском наземном транспорте по карте «Стрелка» составит 35 рублей 46 копеек, цена билета в пригородных электричках также будет начинаться с 35 рублей 46 копеек и стоимость будет расти на 4,48 – 4,49 рубля за каждые следующие 2,5 км.

В комитете отметили, что при оплате банковской картой стоимость проезда будет округляться до 36 рублей. Цена за разовый билет вырастет с 53 до 56 рублей.

Ранее в начале декабря сообщалось, что в 2020 году проезд по безлимитным абонементам в Москве останется без изменений. Речь идет о безлимитных проездных со сроком действия сутки, трое, 30, 90 и 365 дней



