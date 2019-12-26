Почти 100 млн рублей сэкономили пассажиры МЦД

Пассажиры сэкономили уже около ста миллионов рублей с открытием первым двух веток Московских центральных диаметров благодаря новой тарифной схеме. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По его оценке, пассажиры первых двух диаметров в общей сложности смогут сэкономить на дороге до 7 миллиардов рублей в год. Это стало возможным после снижению стоимости проезда в пригородных электричках и бесплатной пересадке на метро. Благодаря таким изменениям, затраты москвичей на проезд снизятся наполовину, а жители области — до 75%.

С момента запуска МЦД-1 и МЦД-2 21 ноября самыми популярными станциями стали – Одинцово, Белорусский вокзал, Царицыно, Тушинская и Лобня. Кроме того, пассажиропоток из Одинцова и Сколкова в аэропорт Шереметьево на МЦД-1 вырос в четыре раза, отмечает АГН «Москва». На маршруте «Одинцово - Окружная» поезда ходят в режиме «Аэроэкспресс».

