Проезд в московском метро станет дороже

С 1 февраля 2020 подорожает стоимость проезда в московском метро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы заседания президиума московского правительства.

По данным агентства, стоимость поездки по карте «Тройка» в метрополитене, а также по Московскому центральному кольцу (МЦК) и Московским центральным диаметрам (МЦД) в пределах зоны «Центральная» вырастет до 40 рублей вместо нынешних 38.

В то же время билет «Единый» станет дороже на два рубля - его цена составит 57 рублей.

При этом отмечается, что с учетом инфляции за последние девять лет стоимость проезда на столичном общественном транспорте подешевела на 30 процентов.

