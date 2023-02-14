Продюсер Досталь вернет Михалкову 300 тысяч евро

В иске указано, что в июне 2019 года Досталь и его супруга взяли у Михалкова под расписку больше 24 миллионов рублей. Деньги режиссер «Утомленные солнцем» должен был получить в декабре того же года, но Досталь займ вернуть не смог. Михалков решил через суд взыскать свои деньги.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров по решению мирового судьи Таганского района Москвы должен был заплатить 6 тысяч рублей за неуплату штрафа за парковку в неположенном месте. Популярного певца привлекли к административной ответственности по факту «Неуплаты административного штрафа в срок», сообщает НСН.

