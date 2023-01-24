Никиту Михалкова выписали из больницы
Режиссер, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил в своем Telegram-канале «Бесогон», что его выписали из больницы.
Он поблагодарил врачей за их огромный труд и всех, кто желал ему выздоровления.
«Ваши молитвы привели меня домой», - написал он.
Михалков рассказал, что ему еще потребуется время на восстановление, но врачи спокойны, раз отпустили его домой.
Михалков был госпитализирован 5 января. В пресс-службе режиссёра подтвердили факт госпитализации, однако не стали уточнять какие-либо детали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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