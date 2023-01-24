Никиту Михалкова выписали из больницы

Режиссер, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков сообщил в своем Telegram-канале «Бесогон», что его выписали из больницы.

Он поблагодарил врачей за их огромный труд и всех, кто желал ему выздоровления.

«Ваши молитвы привели меня домой», - написал он.

Михалков рассказал, что ему еще потребуется время на восстановление, но врачи спокойны, раз отпустили его домой.

Михалков был госпитализирован 5 января. В пресс-службе режиссёра подтвердили факт госпитализации, однако не стали уточнять какие-либо детали, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

