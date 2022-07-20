Киркоров заплатит 6 тысяч рублей за неуплату административного штрафа

Народный артист России Филипп Киркоров по решению мирового судьи Таганского района Москвы заплатит 6 тысяч рублей за неуплату штрафа за парковку в неположенном месте, сообщает ТАСС.

Популярного певца привлекли к административной ответственности по факту «Неуплаты административного штрафа в срок».

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский заявил в эфире НСН, что Киркоров ориентирует молодежь на странные ценности.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафыФилипп Киркоров
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