Киркоров заплатит 6 тысяч рублей за неуплату административного штрафа
Народный артист России Филипп Киркоров по решению мирового судьи Таганского района Москвы заплатит 6 тысяч рублей за неуплату штрафа за парковку в неположенном месте, сообщает ТАСС.
Популярного певца привлекли к административной ответственности по факту «Неуплаты административного штрафа в срок».
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский заявил в эфире НСН, что Киркоров ориентирует молодежь на странные ценности.
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