Продолжительность жизни в России во время пандемии снизилась до 71,1 года

В документе говорится, что в прошлом году продолжительность жизни россиян уменьшилась в сравнении с 2019 годом – 71,1 года против 73,3 года, сообщает РБК.

Ожидается, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России чуть увеличится - до 71,7 года, передает Ura.ru. В 2022 году она составит в среднем 72,3 года и только в 2024 превысит уровень 2019-го (73,6 года).

Ранее ошибочным утверждением назвал высказывание депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после выборов в Госдуму в 2021 году официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

