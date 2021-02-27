Малышева назвала продукты для продления жизни
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала «суперпродукты», которые могут увеличить продолжительность жизни.
Медик и ее соведущий, врач Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» рассказали, что продлить жизнь помогает еда, богатая растительным белком. Эксперты отметили, что замена животного белка в рационе на растительный способна уменьшить риск смерти от гипертонии, инсульта и инфаркта, онкологических заболеваний.
Так, лучшими растительными продуктами названы сырой арахис, семена тыквы и грецкий орех: в них содержится более 20 г белка на 100 г продукта. Кроме того, Малышева добавила, что 60 г арахиса, семян тыквы и грецкого ореха содержат суточную норму растительного белка.
Медики также подчеркнули, что растительным белком богаты фасоль и горох.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 086 / сут.
Умерли
85 304+428 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+15 722 / сут.
- Малышева назвала продукты для продления жизни
- Байден предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в США
- «Я еще молодой»: боец Александр Емельяненко не планирует завершать карьеру
- Турчинов обвинил власти Украины в «финансировании» РФ
- Эксперты рекомендовали одобрить применение вакцины Johnson & Johnson в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru