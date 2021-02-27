Малышева назвала продукты для продления жизни

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала «суперпродукты», которые могут увеличить продолжительность жизни.

Медик и ее соведущий, врач Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» рассказали, что продлить жизнь помогает еда, богатая растительным белком. Эксперты отметили, что замена животного белка в рационе на растительный способна уменьшить риск смерти от гипертонии, инсульта и инфаркта, онкологических заболеваний.

Так, лучшими растительными продуктами названы сырой арахис, семена тыквы и грецкий орех: в них содержится более 20 г белка на 100 г продукта. Кроме того, Малышева добавила, что 60 г арахиса, семян тыквы и грецкого ореха содержат суточную норму растительного белка.

Медики также подчеркнули, что растительным белком богаты фасоль и горох.

