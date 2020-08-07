Продолжает снижаться. Оперштаб обнародовал новые данные по коронавирусу

За сутки число случаев с подтвержденным коронавирусом в России выросло на 5 241 единицу. Всего же эта цифра по всей стране составила 877 135, сообщают в операционном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Активно выявлено порядка 1 421 случая, это 27,1% от суточного количества.

Новые случаи COVID-19 были зафиксированы в 84 регионах страны. Самое большое число выявлено в Москве – 686, Свердловской области – 180 и Подмосковье – 158 случаев. Меньше всего людей с коронавирусом выявлено в Северной Осетии – семь, а также Еврейской автономной области – три и Чукотском автономном округе – два.

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Умерло за отчетный период 119 человек, из них 18 человек в Санкт-Петербурге и 12 в столице. За все время распространения пандемии – 14 725.

При этом выписано было 7 235 человек из 683 592 за весь коронавирусный период в стране.

На сегодняшний день за время пандемии в России зарегистрировано 877 135 случаев с COVID-19. Темп прироста составляет 0,6%.

Как писала ранее НСН за предыдущие сутки, 5 августа, число выявленных случаев заболевания коронавирусом выросло на 5 267 человек. Соответственно за 6 августа выявленных случаев оказалось на 26 меньше.

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ФОТО: pixabay.com
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