Продолжает снижаться. Оперштаб обнародовал новые данные по коронавирусу

Умерло за отчетный период 119 человек, из них 18 человек в Санкт-Петербурге и 12 в столице. За все время распространения пандемии – 14 725.

При этом выписано было 7 235 человек из 683 592 за весь коронавирусный период в стране.

На сегодняшний день за время пандемии в России зарегистрировано 877 135 случаев с COVID-19. Темп прироста составляет 0,6%.

Как писала ранее НСН за предыдущие сутки, 5 августа, число выявленных случаев заболевания коронавирусом выросло на 5 267 человек. Соответственно за 6 августа выявленных случаев оказалось на 26 меньше.

