В Краснодарском крае усилили контроль за ношением защитных масок

В частности, в регионе организована работа мониторинговых групп.

Как пишет агентство, рост числа заражений коронавирусом в регионе идет с 24 июля. Самый пиковый показатель по заразившемся пришелся на 5 августа - 125 новых случаев за сутки.

Уточняется, что по факту нарушений выписываются протоколы об административном нарушении.



