В Краснодарском крае усилили контроль за ношением защитных масок
Власти Краснодарского края, где наблюдается большой приток туристов, усилили контроль за ношением защитных масок в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, в регионе организована работа мониторинговых групп.
Как пишет агентство, рост числа заражений коронавирусом в регионе идет с 24 июля. Самый пиковый показатель по заразившемся пришелся на 5 августа - 125 новых случаев за сутки.
Уточняется, что по факту нарушений выписываются протоколы об административном нарушении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru