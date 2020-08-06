В Краснодарском крае усилили контроль за ношением защитных масок

Власти Краснодарского края, где наблюдается большой приток туристов, усилили контроль за ношением защитных масок в общественных местах и транспорте. Об этом сообщает ТАСС.

Коронавирусный рекорд зафиксирован в Крыму за прошедшие сутки

В частности, в регионе организована работа мониторинговых групп.

Как пишет агентство, рост числа заражений коронавирусом в регионе идет с 24 июля. Самый пиковый показатель по заразившемся пришелся на 5 августа - 125 новых случаев за сутки.

Уточняется, что по факту нарушений выписываются протоколы об административном нарушении.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Краснодарский Край
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