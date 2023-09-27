«Безнаказанно не получится»: Ресторатор предрек новый скачок цен на рыбу
Суши и роллы с рыбой подорожают на 10-15%, так как поднять цены в соответствии с подъемом себестоимости просто не получится, ведь люди перестанут это покупать, заявил НСН ресторатор Сергей Миронов.
Сейчас у ресторанов проблемы, ведь растет цена на рыбу, значит, надо повышать цены в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Ранее стало известно, что российские рестораторы в ближайшее время проиндексируют цены на роллы и суши, рост стоимости составит до 14%.
«В основном в рестораны поставляют чилийского лосося или чилийскую форель. Раньше это называлось норвежской семгой и было в каждом ресторане, потом стало называться форежским лососем, а сейчас вот – чилийский лосось, а по факту это все одна и та же рыба. На нее цены действительно прыгают: из-за курса доллара вот прыгнули, из-за сложной логистики, так как не все транспортные компании могут проехать даже по некоторым участкам. Цена на рыбу продолжает расти. К сожалению, российские рестораны находятся в большой зависимости от привозной рыбы, хотя у нас есть своя дикая рыба, которая по качеству не только ничуть не хуже импортной, но и даже лучше. Да, суши и роллы с рыбой подорожают на 10-15%. Значит, надо повышать цену в меню, а безнаказанно это сделать нельзя, ведь у потребителя не растет зарплата, значит, он просто не сможет покупать подорожавшую рыбу. Ресторанам придется поднимать цены на что-то другое, чтобы хоть как-то компенсировать нехватку финансов и рентабельности», - сказал собеседник НСН.
Он выразил уверенность, что в ближайшее время импортная рыба не будет дешеветь.
«Если мы говорим про импортную рыбу, то здесь нет предпосылок для снижения стоимости. Для того, чтобы цены снизились, должны измениться два фактора – улучшилась логистика или упал доллар. Когда один из этих двух факторов сработает, тогда цены снизятся, но мы не видим причин срабатывания этих факторов. На российскую рыбу цена будет хорошая. У нас большое количество минтая, большое количество горбуши, а с рыбой, которая как раз нужна ресторанам, у нас проблемы», - заключил Миронов.
Ранее основатель маркетингового агентства «Newblack» Инна Щепетова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что только люксовые рестораны могут позволить себе поднять цены осенью на 15-20% на фоне роста издержек.
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