РБК: апельсины в России в августе подорожали на 21%

Цены на апельсины в России за август увеличились на 21%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

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Темпы роста цен на апельсины стали рекордными среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом.

Оранжевые фрукты стремительно дорожают второй месяц подряд. В июле цена на них выросла на 22,6%.

В целом потребительская инфляция в РФ в августе составила 0,28%. В годовом выражении - 5,15%.

По данным Росстата, мясо кур с начала 2023 года подорожало на 19,6%. Стоимость баранины повысилась на 12,2%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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