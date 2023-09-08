РБК: апельсины в России в августе подорожали на 21%

Темпы роста цен на апельсины стали рекордными среди всех позиций, отслеживаемых Росстатом.

Оранжевые фрукты стремительно дорожают второй месяц подряд. В июле цена на них выросла на 22,6%.

В целом потребительская инфляция в РФ в августе составила 0,28%. В годовом выражении - 5,15%.

По данным Росстата, мясо кур с начала 2023 года подорожало на 19,6%. Стоимость баранины повысилась на 12,2%, передает «Радиоточка НСН».

