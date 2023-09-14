«Потребитель не выдержит!»: Какие рестораны поднимут цены на 20%

«Повышение затронет сегмент люкс и файн-дайнинг ("изысканной кухни" - прим. НСН). Там входящее сырье уникальное, замену сложно найти. В фастфуде и ресторанах столового типа такого сразу не будет, они будут стараться оттягивать. Если они сделают такой шаг, туда перестанут ходить. Объем ресторанного рынка у нас увеличился. Но не за счет того, что люди стали чаще ходить в рестораны. А за счет как раз повышения цен, которое уже было. Поэтому второго повышения цен наш потребитель не выдержит, он и так не привык питаться вне дома», - отметила она.

По ее словам, рестораторы в регионах лучше смогли приспособиться к новым условиям работы, а заведения не из люксового сегмента рискуют оказаться без посетителей из-за новой ценовой волны.

«Я бы еще отделяла Москву и Питер и регионы, вся эта дискотека с удорожанием средних чеков больше затронула Москву. У московских рестораторов удар сильнее, чем у региональных.Рестораторы в регионах, которые работают с нашим агентством, оптимизируют все, переходят на собственное производство. Мы еще с января 2015 года к этому готовились, особенно региональные. Поэтому такие рестораны не позволят себе поднять цены на 15-20%. Это сделают те рестораны, которые до сих пор очень сильно находятся в зависимости от иностранного сырья. Остальные повысят цены на 5%, не более. Поэтому не так страшен черт», - резюмировала собеседница НСН.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал «Радиоточке НСН», что сегодня рестораны столкнулись и с другой проблемой: им хватает поваров и барменов из-за оттока мигрантов и негативного отношения жителей больших городов к работе в этой сфере.