«Известия»: Рестораторы повысят цены на суши и роллы до 14%

Так, в компании «Dostaевский» рассказали о грядущем подорожании некоторых позиций в Москве на 2,3 - 13,7%, в Санкт-Петербурге — на 2,9 - 12,6%, отмечает телеканал «360». В организации указали, что с июня наблюдается постоянный рост на все сырье, используемое при приготовлении блюд. В частности, на 20-50 процентов подорожали рыба и курица. Также импортное сырье — нори, креветки, угорь — стало дороже более чем на 30%.

Увеличение стоимости некоторых позиций из меню подтвердила компания «Суши Экспресс», до конца сентября цены поднимут на 10 - 15%. Столичные франчайзи сети «Сушишоп» заявили о повышении стоимости отдельных роллов и больших сетов на 10%.

Уже увеличили стоимость ряда блюд и в ресторанах «Тануки». При этом сеть намерена удерживать цены как можно дольше. О намерении сдерживать цены также заявили в компаниях «Моремания» и «Якитория».

