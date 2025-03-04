Продажи новых легковых авто в России снизились на 10% с начала года
Продажи новых легковых автомобилей в январе-феврале 2025 года в России сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 165,9 тысячи единиц.
В феврале число проданных авто оказалось на 25% меньше, чем в феврале 2024 года - 77,3 тысячи единиц, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга России.
Продажи сократились не только в сегменте легковых автомобилей, но и во всех других. Так, в январе-феврале этого года продали на 40% меньше грузовых автомобилей, чем за аналогичный период в 2024 году. Продажи автобусов сократились на 49%, а легких коммерческих машин - на 8%.
Западный ушедший автопром может вернуться в Россию на нескольких условиях – от строительства новых заводов до аренды производств, заявил ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru