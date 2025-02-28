Продажи премиальных автомобилей обрушились на 20%

Доля премиальных брендов упала с 12,2% до 8,8%. Впервые на первое место по объемам продаж вышел китайский бренд Tank (1672 автомобиля), с лидирующей позиции на второе место переместился Exeed (1658 экземпляров), тройку лидеров замыкает Lixiang (958 единиц).

При этом все три бренда показали спад продаж: Tank — на 4%, Exeed — на 40%, Lixiang — на 45%.

Кроме того, в пятерку наиболее популярных премиум-брендов вошли BMW (665 экземпляров, прирост на 26%) и Hongqi (526 автомобилей, плюс 83%). Показатели остальных брендов составили менее 500 единиц.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россияне купили 196,8 тысячи подержанных легковых автомобилей китайских марок в прошлом году, что на 69% больше, чем в 2023 году.

