Продажи премиальных автомобилей обрушились на 20%
Объем продаж премиальных автомобилей в январе 2025 года составил 7856 единиц, что на 20% меньше, чем в январе 2024 года. Об этом сообщило агентство «Автостат».
Доля премиальных брендов упала с 12,2% до 8,8%. Впервые на первое место по объемам продаж вышел китайский бренд Tank (1672 автомобиля), с лидирующей позиции на второе место переместился Exeed (1658 экземпляров), тройку лидеров замыкает Lixiang (958 единиц).
При этом все три бренда показали спад продаж: Tank — на 4%, Exeed — на 40%, Lixiang — на 45%.
Кроме того, в пятерку наиболее популярных премиум-брендов вошли BMW (665 экземпляров, прирост на 26%) и Hongqi (526 автомобилей, плюс 83%). Показатели остальных брендов составили менее 500 единиц.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россияне купили 196,8 тысячи подержанных легковых автомобилей китайских марок в прошлом году, что на 69% больше, чем в 2023 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru