«Снизят цены»: Названы последствия возвращения автобрендов в Россию

Если зарубежные бренды вернутся на российских рынок, на них будет спрос из-за большого выбора моделей автомобилей, отметил в эфире НСН Леонид Ольшанский. 

Западный ушедший автопром может вернуться в Россию на нескольких условиях – от строительства новых заводов до аренды производств, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.

Ранее Telegram-канал «Mash» со ссылкой на источники в правительствах российских регионов сообщил, что зарубежные автобренды, такие как Volkswagen, Volvo, Mitsubishi, не смогут вернуться на рынок в России на прежних условиях. Отмечается, что все их производства обзавелись российскими собственниками без возможности обратного выкупа. В частности, в Калужской области производства Volkswagen, Samsung, Volvo и Mitsubishi заняли российские предприниматели. Ольшанский уверен, что автопроизводители при необходимости построят новые заводы.

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«Зарубежные автопроизводители пойдут на то, чтобы строить новые производственные площадки с нуля, новые заводы для того, чтобы работать и производить в России. Потому что они капиталисты, у них главная задача, и это не зазорно – прибыль. Они могут как начать строительство нового завода, так и выкупить площади у российских собственников, и третий вариант – взять в аренду. У нас ведь очень много делается в аренде. Поэтому если кто-то захочет производить на территории нашей страны Volvo, Volkswagen и так далее, он его будет производить. А спрос, по моему убеждению, будет. Кроме того, мы не должны забывать такой важнейший аспект экономики и политики как совместное производство. Наша земля – их станки, наши станки – их рабочие и так далее», - сказал Ольшанский.

Также он отметил, что западным брендам придется немного снизить цены на свои автомобили в случае возвращения в Россию.

«Если фирма хочет продать хоть стиральную машину, хоть легковую, хоть грузовую, то она будет чуть-чуть цену снижать, потому что если цену задирать, то никто не купит. Volkswagen дорогой, тогда давай возьмем Skoda Octavia. Это борьба экономических умов. Бабушка пришла на рынок и продает картошку на три рубля дешевле, чем сосед. Естественно, к ней выстраивается очередь. Уже второй вопрос, что бандиты могут перевернуть ее лоток... Кроме того, крупные бренды иностранные выпускают разные машины. Предложение российскому потребителю машин различного размера, веса, потребления бензина приведет к тому, что будут брать», - добавил собеседник агентства.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды. По его словам, за свое поведение «нужно будет платить», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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