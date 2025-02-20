«Снизят цены»: Названы последствия возвращения автобрендов в Россию

Западный ушедший автопром может вернуться в Россию на нескольких условиях – от строительства новых заводов до аренды производств, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН.

Ранее Telegram-канал «Mash» со ссылкой на источники в правительствах российских регионов сообщил, что зарубежные автобренды, такие как Volkswagen, Volvo, Mitsubishi, не смогут вернуться на рынок в России на прежних условиях. Отмечается, что все их производства обзавелись российскими собственниками без возможности обратного выкупа. В частности, в Калужской области производства Volkswagen, Samsung, Volvo и Mitsubishi заняли российские предприниматели. Ольшанский уверен, что автопроизводители при необходимости построят новые заводы.