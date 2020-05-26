Пробный ЕГЭ пройдет без учеников

Выпускники не будут принимать участия в пробном ЕГЭ, который запланирован на 20 и 30 июня. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, подчеркнув, что существует «большой перечень участников экзаменов». – это педагоги, технические сотрудники, медицинские работников, а также сотрудники силовых структур.

Как отметил Музаев, эти два дня будут важны для дальнейшего проведения Единых государственных экзаменов, поскольку во время пробных тест пройдут системы видеонаблюдения, а также состоится тренировка организаторов в пунктах проведения ЕГЭ, пишет РЕН ТВ.

Кстати, ранее Рособрнадзоре озвучили даты проведения ЕГЭ по всем предметам. В частности, одними из первых, 3 июля пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. Далее – 6 и 7 числа – состоится ЕГЭ по русскому языку. 10 июля выпускники будут сдавать математику.

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Ранее НСН писала, что за проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в конце июня – начале июля высказались 65% родителей выпускников школ. Об этом говорят данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе исследования также выяснилось, что около 19% проголосовали за проведение экзамена в начале августа , оставшиеся 13% высказались за другие периоды.

Ранее Владимир Путин назвал 29 июня днем начала проведения ЕГЭ в текущем году.

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ФОТО: РИА Новости
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