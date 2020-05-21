ЕГЭ начнется 29 июня. Дата «прибита гвоздем»

29 июня назвал днем начала проведения единого государственного экзамена в этом году президент Владимир Путин. На сoвещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии он отметил устoйчивое снижение угрозы распространения заболевания, которое дает возможность провести ЕГЭ, пусть и в усеченном формате. Во-первых, как и предлагалось ранее, сдавать ЕГЭ на этот раз будут только те выпускники, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. «Аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов". Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причем без личного присутствия, а зачисление в высшие учебные заведения пройдет в августе, - сообщил глава государства. Эпидемиологическая ситуация в России позволяет рассчитывать, что дата проведения ЕГЭ «прибита гвоздем к стене», - заявила на совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова.

Возможность бесплатного обучения в высшей школе уже в этом году должна быть обеспечена не менее чем для 60% выпускников российских школ, а 11-й класс этим летом заканчивают почти 692 тысячи школьников. Как напомнил глава государства, в послании Федеральному собранию он предлагал увеличивать число бюджетных мест в высших учебных заведениях с 2021 года, но счел необходимым пойти на такой шаг уже сейчас. Для тех, кто не смог попасть на бюджетные места в вузах, должны быть доступны образовательные кредиты – ставку по ним необходимо снизить до 3%, - распорядился Путин. Сейчас ставка превышает 8%. Глава государства также указал, что по таким кредитам должен быть увеличен размер налогового вычета и распространяться он должен как на сам кредит, так и на проценты по нему.

Что касается самого единого госэкзамена, споры вокруг эффективности которого для оценки знаний не утихают все время его существования, то высказывание президента на этот счет не оставляет возможности двойного толкования. Единый госэкзамен, «несмотря на все проблемы, все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила экзаменов понятные, справедливые, достаточно удобные», - сказал Владимир Путин, дав таким образом понять, что никакая отмена ЕГЭ не грозит.

И, наконец, развеяны опасения, что в связи с переносом сроков сдачи ЕГЭ некоторые выпускники школ рискуют отправиться в армию, не успев подать документы в вуз. На возможность такого развития событий, в частности, указывал в эфире НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Ответ Путина: он договорился с министерством обороны «отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года».

