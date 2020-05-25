Точные даты ЕГЭ, открытие внутреннего туризма, «новая нормальность» в масках, исцелившийся Песков
НСН о наиболее заметных события минувшего дня.
Основная волна сдачи Единого госэкзамена начнется в российских школах с 3 июля. Эту дату назвал министр просвещения Сергей Кравцов, объяснив ее выбор эпидемиологической ситуацией на фоне распространения коронавируса. А 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, проведение которых нужно, чтобы настроить систему сдачи ЕГЭ в условиях пандемии, - добавил Кравцов. Ранее 29 июня назвал днем начала проведения единого государственного экзамена в этом году президент Владимир Путин. Сдавать ЕГЭ на этот раз будут только те выпускники, кто собирается поступать в высшие учебные заведения, аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов, - уточнил тогда глава государства.
Снимать ограничения в сфере внутреннего туризма начнут уже с 1 июня.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией, а далее - отели, курорты, пляжи и круизы. К началу лета будут опубликованы рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма о порядке работы российской туротрасли в сложившихся условиях, - сказал Чернышенко. А вот отдых за пределами Российской Федерации лучше не планировать, - предупредил премьер-министр Михаил Мишустин. За несколько дней отдыха за границей можно заплатить слишком большую цену, а, кроме того, столкнуться с трудностями при возвращении домой, - указал глава кабмина. Впрочем, и без этих призывов люди уже сделали выбор в пользу проведения отдыха дома. Такой ответ о планах на отпуск дали 61% опрошенных ВЦИОМ.
Масочный режим сохранится в России еще месяц-два.
Это следует из слов главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В течение этого времени придется соблюдать и целый ряд других требований: по чистоте рук, помещений, по специальной обработке посуды. «Мы живем в условиях новой нормальности, нам нужно привыкнуть и научиться жить в новых условиях. Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить», - заявила Анна Попова.
Пресс-секретарь президента России выписан из больницы, где лечился от коронавируса.
Пока, по его словам, он будет работать из дома. О положительном тесте на коронавирус Дмитрий Песков сообщил 12 мая. Проведенная компьютерная томография выявила у него двустороннюю пневмонию. Вместе с супругой Татьяной Навкой, которая также заболела коронавирусом, Песков был госпитализирован. Она покинула больницу на прошлой неделе.
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