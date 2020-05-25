Точные даты ЕГЭ, открытие внутреннего туризма, «новая нормальность» в масках, исцелившийся Песков

Основная волна сдачи Единого госэкзамена начнется в российских школах с 3 июля. Эту дату назвал министр просвещения Сергей Кравцов, объяснив ее выбор эпидемиологической ситуацией на фоне распространения коронавируса. А 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, проведение которых нужно, чтобы настроить систему сдачи ЕГЭ в условиях пандемии, - добавил Кравцов. Ранее 29 июня назвал днем начала проведения единого государственного экзамена в этом году президент Владимир Путин. Сдавать ЕГЭ на этот раз будут только те выпускники, кто собирается поступать в высшие учебные заведения, аттестаты будут выданы всем выпускникам без экзаменов, - уточнил тогда глава государства.

Снимать ограничения в сфере внутреннего туризма начнут уже с 1 июня.