Мишустин поручил утвердить план развития производства лифтов в России

Минпромторгу, Минстрою, Минфину, а также Ростехнадзору предстоит к 10 октября обеспечить утверждение документа.

Кроме того, до 30 декабря ведомства должны предусмотреть возможность определения «средств, подлежащих высвобождению в связи со списанием регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам» в качестве источника финансирования замены лифтов в стране.

Между тем подмосковный Серпуховской лифтостроительной завод нарастил производство для программы капитального ремонта многоквартирных домов, пишет 360.ru.

