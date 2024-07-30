Мишустин поручил утвердить план развития производства лифтов в России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил утвердить дорожную карту по производству лифтов в России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Минстрой заявил о планах создать цифровой реестр лифтового хозяйства

Минпромторгу, Минстрою, Минфину, а также Ростехнадзору предстоит к 10 октября обеспечить утверждение документа.

Кроме того, до 30 декабря ведомства должны предусмотреть возможность определения «средств, подлежащих высвобождению в связи со списанием регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам» в качестве источника финансирования замены лифтов в стране.

Между тем подмосковный Серпуховской лифтостроительной завод нарастил производство для программы капитального ремонта многоквартирных домов, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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