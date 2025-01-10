Срок замены устаревших лифтов отложили на пять лет

Все лифты, срок службы которых превысил 25 лет, необходимо было отремонтировать или заменить до 15 февраля 2025 года. Сейчас этот срок увеличили до 15 февраля 2030 года. До этой даты заменят 120 тысяч лифтов, причем в первую очередь поменяют подъемники, выработавшие ресурс прочности.

По словам представителя Минстроя, заключение о продлении срока эксплуатации лифта либо полной или частичной замене узлов и компонентов будет выносить Ростехнадзор.

Ранее при обрушении лифта в переходе на востоке Москвы пострадали две женщины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

