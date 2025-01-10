Срок замены устаревших лифтов отложили на пять лет

Старым российским лифтам отложили срок замены на пять лет. Соответствующее решение было принято советом Евразийской экономической комиссии, сообщило со ссылкой на пресс-службу Минстроя России РИА Новости.

Ефимов: В домах по программе реновации поставят лифты московского производства

Все лифты, срок службы которых превысил 25 лет, необходимо было отремонтировать или заменить до 15 февраля 2025 года. Сейчас этот срок увеличили до 15 февраля 2030 года. До этой даты заменят 120 тысяч лифтов, причем в первую очередь поменяют подъемники, выработавшие ресурс прочности.

По словам представителя Минстроя, заключение о продлении срока эксплуатации лифта либо полной или частичной замене узлов и компонентов будет выносить Ростехнадзор.

Ранее при обрушении лифта в переходе на востоке Москвы пострадали две женщины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:МинстройЛифт

Горячие новости

Все новости

партнеры