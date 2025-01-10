Срок замены устаревших лифтов отложили на пять лет
Старым российским лифтам отложили срок замены на пять лет. Соответствующее решение было принято советом Евразийской экономической комиссии, сообщило со ссылкой на пресс-службу Минстроя России РИА Новости.
Все лифты, срок службы которых превысил 25 лет, необходимо было отремонтировать или заменить до 15 февраля 2025 года. Сейчас этот срок увеличили до 15 февраля 2030 года. До этой даты заменят 120 тысяч лифтов, причем в первую очередь поменяют подъемники, выработавшие ресурс прочности.
По словам представителя Минстроя, заключение о продлении срока эксплуатации лифта либо полной или частичной замене узлов и компонентов будет выносить Ростехнадзор.
Ранее при обрушении лифта в переходе на востоке Москвы пострадали две женщины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Калининградский губернатор призвал Литву не вмешиваться в дела региона
- СМИ: TikTok прекратит работать в США с 19 января
- Площадь найденного около Тамани пятна нефтепродуктов около 2,8 тысячи кв м
- Эксперт спрогнозировал «самую короткую войну в мире» при захвате Гренландии США
- Новые выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципалитетах Крыма
- СМИ: Канада может ввести пошлины почти на все товары из США, включая нефть
- Срок замены устаревших лифтов отложили на пять лет
- СМИ: Команда Трампа подкупила бездомных, чтобы они поддержали покупку Гренландии
- Омбудсмен: Напавший на школу в Курске подросток готовился к этому заранее
- Новый выброс нефтепродуктов обнаружили у части танкера около Тамани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru