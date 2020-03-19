Проблема с вывозом российский туристов из Черногории решена

Авиакомпания «Победа» получила разрешение на два рейса для того, чтобы вести россиян из Черногории. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Instagram лоукостера.

Проблемы у российских туристов в этой стране возникла из-за мер из-за отмены всех рейсов на фоне ситуации с коронавирусом.