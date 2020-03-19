Проблема с вывозом российский туристов из Черногории решена
Авиакомпания «Победа» получила разрешение на два рейса для того, чтобы вести россиян из Черногории. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на Instagram лоукостера.
Проблемы у российских туристов в этой стране возникла из-за мер из-за отмены всех рейсов на фоне ситуации с коронавирусом.
Сообщается, что самолеты вылетят из Подгорицы вместо Тивата. Они запланированы на 18:50 и на 21:50 по местному времени, отмечает RT.
Первый рейс с находившимися в Черногории россиянами вылетел в Москву из аэропорта Подгорица накануне. Рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321, сообщает Москва 24. На борту судна находились более 150 человек.
Накануне в МИД РФ рассказали, почему Черногория сразу не дала разрешение на вывоз российских туристов на родину.
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