Захарова рассказала о критической ситуации с российскими туристами в Черногории

С российскими туристами в Черногории сложилась критическая ситуация, но местные власти не дают им разрешение на вылет на родину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, для вывоза россиян давно готовы три борта.

Ранее сообщалось, что власти Черногории поставили условие вывоза россиян - это можно сделать лишь при условии, что теми же самолетами из России будут вывезены черногорцы, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. При этом речь идет не о только систематизированных туристах, а всех находящихся в России студентах, служащих и туристов.