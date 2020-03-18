Захарова рассказала, почему Черногория заблокировала вылет российских самолетов

Черногория, требуя перевезти в Тиват за счет российских авиакомпаний 50 своих граждан, собирается переложить ответственность за них на Россию. Как пишет сайт KP.ru, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, в настоящий момент все самолеты готовы, "хотя бы один можно было бы пустить, учитывая, что в Черногории сейчас находится более полутора тысяч россиян".