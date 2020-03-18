Захарова рассказала, почему Черногория заблокировала вылет российских самолетов
Черногория, требуя перевезти в Тиват за счет российских авиакомпаний 50 своих граждан, собирается переложить ответственность за них на Россию. Как пишет сайт KP.ru, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, в настоящий момент все самолеты готовы, "хотя бы один можно было бы пустить, учитывая, что в Черногории сейчас находится более полутора тысяч россиян".
Напомним, накануне власти Черногории официально подтвердили сразу два случая заражения коронавирусом. После этого было принято решение закрыть границы и отменить международные авиарейсы. При этом Черногория готова согласовать спецрейс, на котором наши соотечественники смогут вылететь на родину. Однако для этого из Москвы в Тиват за счет российских авиакомпаний должны быть доставлены 50 черногорцев.
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