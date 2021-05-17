«Связи очень большие»: В Госдуме оценили нового руководителя Росмолодежи
Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев также перечислил основные проблемы молодежи, которые государству предстоит решить.
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Федерального агентства по делам молодежи Ксению Разуваеву (на фото). Предшественник Разуваевой во главе Федерального агентства Александр Бугаев освобожден от должности и назначен первым заместителем министра просвещения.
Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поздравил Ксению Разуваеву с назначением и обозначил основные направления деятельности для Росмолодежи.
«Ксения Разуваева в Росмолодежи человек не новый, она уже поработала при многих руководителях, была одна из самых активных и заметных личностей в Росмолодежи. Опыт большой, связи очень большие. Я ее поздравляю с этим назначением, считаю, что она может многое сделать на этой должности. И мы как депутаты комитета, который имеет отношение к молодежи, готовы к совместной работе», - отметил Свищев.
Депутат также назвал основные стратегические направления работы Росмолодежи.
«Мне кажется, что молодежь заслуживает больше внимания к себе, это будущее нашей страны. И Росмолодежь является здесь цементирующим объединением, подсвечивает важные проблемы: жилье для молодых семей, условия для бизнеса, для стартапов, достойная зарплата для молодых специалистов, в том числе в научной сфере, развитие молодежного правительства и молодежного парламента», - подчеркнул депутат.
Свищев также заметил, что глобальная проблема «отцов и детей» на уровне государства существует и касается не только российской молодежи, а самого явления в целом, так как зачастую руководство и правительства стран находятся в зрелом возрасте, забывая о проблемах молодых граждан.
«Глобальная проблема мировой молодежи и мировых правительств – молодежь по-своему оценивает взгляды на мир, на быт, культуру, спорт. У нас разные взгляды. Проблемы отцов и детей они были, есть и будут. Росмолодежь должна подсказать, как правильно эту проблему решить, эта грань между поколениями должна стереться», - подчеркнул он.
Депутат призвал не забывать, что хоть московская молодежь ничем не отличается от сибирской , проблемы у них совершенно разные и необходимо внимательно следить за общероссийскими проблемами.
Ранее клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс рассказал НСН, почему чаще всего молодые люди откладывают дела на потом.
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