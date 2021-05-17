«Связи очень большие»: В Госдуме оценили нового руководителя Росмолодежи

«Ксения Разуваева в Росмолодежи человек не новый, она уже поработала при многих руководителях, была одна из самых активных и заметных личностей в Росмолодежи. Опыт большой, связи очень большие. Я ее поздравляю с этим назначением, считаю, что она может многое сделать на этой должности. И мы как депутаты комитета, который имеет отношение к молодежи, готовы к совместной работе», - отметил Свищев.

Депутат также назвал основные стратегические направления работы Росмолодежи.

«Мне кажется, что молодежь заслуживает больше внимания к себе, это будущее нашей страны. И Росмолодежь является здесь цементирующим объединением, подсвечивает важные проблемы: жилье для молодых семей, условия для бизнеса, для стартапов, достойная зарплата для молодых специалистов, в том числе в научной сфере, развитие молодежного правительства и молодежного парламента», - подчеркнул депутат.

Свищев также заметил, что глобальная проблема «отцов и детей» на уровне государства существует и касается не только российской молодежи, а самого явления в целом, так как зачастую руководство и правительства стран находятся в зрелом возрасте, забывая о проблемах молодых граждан.

«Глобальная проблема мировой молодежи и мировых правительств – молодежь по-своему оценивает взгляды на мир, на быт, культуру, спорт. У нас разные взгляды. Проблемы отцов и детей они были, есть и будут. Росмолодежь должна подсказать, как правильно эту проблему решить, эта грань между поколениями должна стереться», - подчеркнул он.