«Деньги будут – будут рожать!» В Госдуме рассказали, как повысить рождаемость
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рассказала НСН, что расширять применение маткапитала нужно, но рожать вдохновят лишь хорошие работа и зарплата.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержала расширение использования материнского капитала. Так она отреагировала на предложение вице-премьера Татьяны Голиковой разрешить оплачивать этими средствами частные образовательные услуги, оказываемые ИП, а также дать возможность тратить их на строительство жилья сразу после рождения ребенка.
«Все, что будет расширять капитал, – это хорошо. Если семье не надо строить дом, значит надо что-то другое. Женщине, может, ребенка надо лечить, да мало ли какие вопросы решать», – заявила парламентарий.
Насколько сможет повлиять расширение сферы применения маткапитала на рождаемость в стране, Плетнева прогнозировать затруднилась.
«Как будет влиять на рождаемость – не могу сказать», – отметила она.
Депутат пояснила, что расширение пособий и применения маткапитала – меры хорошие, но недостаточные для повышения рождаемости.
«Пособия – хорошо, их много давали. Госдуме пришлось много работать над пособиями, над увеличением маткапитала, его расширением. Но самое главное – это работа и зарплата. Будет работа, которая нужна и любится человеком, хорошо будут платить – будут рожать. А если платят столько, что не хватает на пропитание, конечно рожать не будут. При зарплате, которая сегодня есть, особенно в селах, в регионах, – это просто стыд и позор», – считает Плетнева.
С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата происходит в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.
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