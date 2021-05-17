«Деньги будут – будут рожать!» В Госдуме рассказали, как повысить рождаемость

«Как будет влиять на рождаемость – не могу сказать», – отметила она.

Депутат пояснила, что расширение пособий и применения маткапитала – меры хорошие, но недостаточные для повышения рождаемости.

«Пособия – хорошо, их много давали. Госдуме пришлось много работать над пособиями, над увеличением маткапитала, его расширением. Но самое главное – это работа и зарплата. Будет работа, которая нужна и любится человеком, хорошо будут платить – будут рожать. А если платят столько, что не хватает на пропитание, конечно рожать не будут. При зарплате, которая сегодня есть, особенно в селах, в регионах, – это просто стыд и позор», – считает Плетнева.

С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата происходит в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января нынешнего года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго.

