Психолог раскрыл причину прокрастинации у молодежи

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН назвал прокрастинацию психическим расстройством, его началом. И посоветовал отличать лень и собственно прократинацию.

«Лень – это когда человек бездействует по собственному выбору. Ему хорошо, у него нет внутреннего конфликта. При прокрастинации человек себя так же ведет, но мучается, переживает, занимается самокритикой и продолжает себя так же вести. В этом разница. Действительно, большинство подростков переживают и внутренне мучаются», - пояснил специалист.

Клинический психолог заявил, что причинами прокрастинации у детей являются требовательные родители.

«Чем выше требования вначале от родителя к ребенку, а затем у ребенка к самому себе, тем меньше шансов ему соответствовать. Человек устроен так, что он все не может, и побеждать всегда не может и во всем – не может. Он побеждает и проигрывает. Если с детства ему второй вариант – из лучших побуждений – запрещен, ребенок начинает себя ненавидеть, болеть эмоционально. То же самое с прокрастинацией. Если с детства право на пассивную деятельность не дают – а человек не может не отдыхать – то факт лени превращается в порицаемый факт. Эта ненависть нагружает нервную систему. В результате из-за этой перегрузки человеку не хватает сил, чтобы делать дела», - рассказал телеведущий.