Психолог раскрыл причину прокрастинации у молодежи
Клинический психолог Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, почему чаще всего молодые люди откладывают дела на потом.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 21% россиян считают себя ленивыми. Данные соцопроса опубликованы на сайте центра.
В ходе исследования 30% граждан заявили, что привыкли откладывать дела на потом, а 66% респондентов такой привычки не имеют. Находят причины что-либо не делать 9% граждан, а 11% просто не хотят или не могут себя заставить. Об отсутствии сил заявили 5% опрошенных, столько же граждан заявили о любви к отдыху и нежеланию напрягаться.
Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья, телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН назвал прокрастинацию психическим расстройством, его началом. И посоветовал отличать лень и собственно прократинацию.
«Лень – это когда человек бездействует по собственному выбору. Ему хорошо, у него нет внутреннего конфликта. При прокрастинации человек себя так же ведет, но мучается, переживает, занимается самокритикой и продолжает себя так же вести. В этом разница. Действительно, большинство подростков переживают и внутренне мучаются», - пояснил специалист.
Клинический психолог заявил, что причинами прокрастинации у детей являются требовательные родители.
«Чем выше требования вначале от родителя к ребенку, а затем у ребенка к самому себе, тем меньше шансов ему соответствовать. Человек устроен так, что он все не может, и побеждать всегда не может и во всем – не может. Он побеждает и проигрывает. Если с детства ему второй вариант – из лучших побуждений – запрещен, ребенок начинает себя ненавидеть, болеть эмоционально. То же самое с прокрастинацией. Если с детства право на пассивную деятельность не дают – а человек не может не отдыхать – то факт лени превращается в порицаемый факт. Эта ненависть нагружает нервную систему. В результате из-за этой перегрузки человеку не хватает сил, чтобы делать дела», - рассказал телеведущий.
Михаил Хорс рекомендовал метод «маленьких шагов» для выхода из прокрастинации.
«Не надо ставить цель полностью меняться с понедельника. Не нужно навязывать себе радикальные изменения. Нужно дать себе неделю отдохнуть, а потом попробовать делать чуть-чуть больше, чем раньше. Все это должно происходить на фоне понимания того, что не человек плохой, а у него просто появились небольшие проблемы с психическим здоровьем. Большинство людей в нашей стране, к сожалению, эти проблемы не признают. Если бы на ранних стадиях мы могли диагностировать эти небольшие изменения, то и серьезных психических расстройств у нас было бы в разы меньше», - убежден эксперт по психологии здоровья.
Ранее телеведущий Михаил Хорс в эфире НСН рассказал, как нужно относиться к жизни и работе, чтобы иметь время на отдых.
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