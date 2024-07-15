«Проблема назрела»: Бессараб призвала доработать проект о штрафах за преследование

Если человек влюблен и следит за объектом своего воздыхания, нельзя наказывать его арестом на 15 суток, отметила в эфире НСН депутат Светлана Бессараб.

Законопроект о штрафах за преследование нуждается в серьезной доработке, далеко не у каждого преследования есть негативные цели, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с НСН.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести штрафы за преследование в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления. В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток. Бессараб отметила, что необходимо разграничить цели преследования человека.

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«Если это сбор информации для того, чтобы убить человека – 15 суток это слишком мало. А если это сбор информации для того, чтобы набраться смелости мальчику, а потом подойти к девочке и сообщить о том, что он ее любит – это слишком много. На мой взгляд, инициатива непроработанная. Но дискуссия об этом идет не первый год… О том, что нужно вводить судебный запрет на приближение к объекту преследования, например. Бывают ситуации, когда люди неадекватно себя ведут, уже с психологическими проблемами, имеют неадекватную привязку к объекту своего преследования. В этом случае судебный запрет мог бы помочь предотвратить будущие преступления. А в целом, конечно, концептуально это назревшая проблема, требующая разрешения. Это нередкие и крайне неприятные случаи», сказала Бессараб.

Она отметила, что вопрос необходимо прорабатывать с экспертным сообществом и представителями судейских коллегий.

«Это очень серьезный вопрос, который предстоит основательно прорабатывать именно с экспертным сообществом, с представителями судейской коллегии, поскольку именно они погружены в практику и видят эти нарушения. Придется работать именно с ними, поскольку далеко не каждое преследование можно оценить как преследование с негативными, отрицательными целями. Можем вполне представить, что фанат влюблен в свою звезду и в связи с этим собирает какую-то информацию, фотографирует… Пусть даже где-то преследует, но не переходит черты, что называется. Должна быть причинно-следственная связь», - добавила собеседница НСН.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН отметил, что если человек получает сообщения от преследователя, то это можно учесть в суде, а вот преследования в офлайне доказать практически невозможно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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