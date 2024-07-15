«Проблема назрела»: Бессараб призвала доработать проект о штрафах за преследование

Законопроект о штрафах за преследование нуждается в серьезной доработке, далеко не у каждого преследования есть негативные цели, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с НСН.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести штрафы за преследование в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления. В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток. Бессараб отметила, что необходимо разграничить цели преследования человека.