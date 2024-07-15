«Проблема назрела»: Бессараб призвала доработать проект о штрафах за преследование
Если человек влюблен и следит за объектом своего воздыхания, нельзя наказывать его арестом на 15 суток, отметила в эфире НСН депутат Светлана Бессараб.
Законопроект о штрафах за преследование нуждается в серьезной доработке, далеко не у каждого преследования есть негативные цели, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с НСН.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести штрафы за преследование в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления. В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток. Бессараб отметила, что необходимо разграничить цели преследования человека.
«Если это сбор информации для того, чтобы убить человека – 15 суток это слишком мало. А если это сбор информации для того, чтобы набраться смелости мальчику, а потом подойти к девочке и сообщить о том, что он ее любит – это слишком много. На мой взгляд, инициатива непроработанная. Но дискуссия об этом идет не первый год… О том, что нужно вводить судебный запрет на приближение к объекту преследования, например. Бывают ситуации, когда люди неадекватно себя ведут, уже с психологическими проблемами, имеют неадекватную привязку к объекту своего преследования. В этом случае судебный запрет мог бы помочь предотвратить будущие преступления. А в целом, конечно, концептуально это назревшая проблема, требующая разрешения. Это нередкие и крайне неприятные случаи», – сказала Бессараб.
Она отметила, что вопрос необходимо прорабатывать с экспертным сообществом и представителями судейских коллегий.
«Это очень серьезный вопрос, который предстоит основательно прорабатывать именно с экспертным сообществом, с представителями судейской коллегии, поскольку именно они погружены в практику и видят эти нарушения. Придется работать именно с ними, поскольку далеко не каждое преследование можно оценить как преследование с негативными, отрицательными целями. Можем вполне представить, что фанат влюблен в свою звезду и в связи с этим собирает какую-то информацию, фотографирует… Пусть даже где-то преследует, но не переходит черты, что называется. Должна быть причинно-следственная связь», - добавила собеседница НСН.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с НСН отметил, что если человек получает сообщения от преследователя, то это можно учесть в суде, а вот преследования в офлайне доказать практически невозможно, передает «Радиоточка НСН».
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