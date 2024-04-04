«Остудит головы?»: В России спорят о наказании за преследование

Наличие статьи за преследование в КоАП уже позволит правоохранительным органам проводить проверки и остудить горячие головы, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с НСН. В свою очередь заслуженный адвокат России Людмила Айвар назвала инициативу бессмысленной.

Ранее сообщалось, что в КоАП предлагают ввести новую статью за преследование и нарушение частной жизни. Если при этом используют информационно-телекоммуникационные сети, например, мобильную связь, соцсети, то это будет отягчающим обстоятельством. Такой законопроект подготовил к внесению в ГД Ярослав Нилов. Так, если преступление совершено в первый раз, то гражданину будет грозить штраф в две тысячи рублей, за повторное нарушение он предлагает наказывать штрафом в пять тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток. Нилов объяснил, каким образом будут доказывать, что является навязчивым преследованием, а что – нет.