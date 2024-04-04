«Остудит головы?»: В России спорят о наказании за преследование
Обращение гражданина о преследовании станет основанием провести проверку, отметил в эфире НСН депутат Ярослав Нилов. Адвокат Людмила Айвар поспорила с депутатом.
Наличие статьи за преследование в КоАП уже позволит правоохранительным органам проводить проверки и остудить горячие головы, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с НСН. В свою очередь заслуженный адвокат России Людмила Айвар назвала инициативу бессмысленной.
Ранее сообщалось, что в КоАП предлагают ввести новую статью за преследование и нарушение частной жизни. Если при этом используют информационно-телекоммуникационные сети, например, мобильную связь, соцсети, то это будет отягчающим обстоятельством. Такой законопроект подготовил к внесению в ГД Ярослав Нилов. Так, если преступление совершено в первый раз, то гражданину будет грозить штраф в две тысячи рублей, за повторное нарушение он предлагает наказывать штрафом в пять тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток. Нилов объяснил, каким образом будут доказывать, что является навязчивым преследованием, а что – нет.
«Грань между преследованием и знаками внимания достаточно тонкая, как и многие другие грани, которые сегодня есть в нашем законодательстве: например, ответственность за оскорбление и клевету. Юридическая природа достаточно зыбкая, но наличие самих статей в Административном и Уголовном кодексах РФ во многом уже остужает горячие головы от желания совершать противоправные действия. Для этого есть правоохранительные органы, специальные уполномоченные органы по рассмотрению дел об административном правонарушении. В том случае, если факты будут зафиксированы и гражданин обратится, то уже будут основания по его заявлению провести проверку, а дальше принять решение, привлекать к ответственности или нет. Это уже может остановить злоумышленника от дальнейших действий», – сказал Нилов.
Депутат также отметил, что штраф за преследование можно будет увеличить.
«Полагаю, что санкции можно уточнять, в том числе ко второму чтению. Надо посмотреть, как будет работать правоприменительная практика. Не надо забывать, что минимальный размер оплаты труда у нас около 20 тысяч рублей», – резюмировал собеседник НСН.
В свою очередь заслуженный адвокат России, доктор юридических наук Людмила Айвар в разговоре с НСН назвала бессмысленным предложение Нилова. По ее мнению, в законодательстве есть достаточно административных норм, которые помогут россиянам в случае преследования.
«Это достаточно оценочная история. Если кто-то за кем-то ухаживает, предлагает дружбу, навязчиво дарит цветы и встречает у подъезда, его что будут штрафовать за то, что он хочет устроить свою судьбу? У нас достаточно в законе есть административных норм, которые запрещают оскорбление, хулиганство. Я так понимаю, что это защита женщин или мужчин от харассмента, американская тема... Нужно что-то модное предложить, пообсуждать. Вообще не вижу никакого смысла в таком предложении», – сказала Айвар.
Так, сегодня в РФ нередки случаи анонимного преследования публичных людей, бывших супругов, подростков, однако ситуация пока никак не регулируется, передает «Радиоточка НСН».
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