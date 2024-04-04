«Не доказать!»: Привлечь сталкеров к ответственности можно только за сообщения
Иван Соловьев заявил НСН, что за преследование без каких-либо действий человека привлечь к ответственности не получится.
Если человек получает сообщения от преследователя, это можно учесть в суде, а преследования в офлайне доказать практически невозможно, заявил в разговоре с НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.
В Госдуме решили наказать сталкеров за навязчивое преследование других людей, пишут «Известия». Депутат Ярослав Нилов предложил ввести с КоАП статью «Преследование», где будут прописаны штрафы в 2-3 тысячи рублей или арест на срок до 15 суток за «систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий». Такое преследование может заключаться в направлении сообщений по телефону, в соцсетях и письмах. Соловьев назвал идею неоднозначной.
«Не могу не признать, что проблема преследований есть, но это не массовая история. Если мы хотим прописать за это ответственность, нам нужен четкий понятийный аппарат. Я понимаю, что законодателю это будет сделать непросто. Вплоть до того, как это фиксировать. В Москве есть камеры, установить человека будет не сложно. Но за что его привлекать? В основном преследованиями занимаются больные люди. Если человек просто идет за другим человеком, как его можно привлечь? За что? Если человек караулит у дома и так далее, в чем его обвинять, если он ничего не делает? Если мы это криво пропишем, получится полная ерунда», - отметил он.
По его словам, сегодня с преследователями проводят профилактическую беседу, а самых настойчивых не остановит штраф в две тысячи рублей.
«Каких-то бывших мужей начнут привлекать, домашнее насилие сюда влезет. Люди пойдут в суды, они будут доказывать, что никого не преследовали, что просто так там стояли. Если человек получает какие-то сообщения, это можно будет учитывать, скринить, заверять у нотариуса. А если человек просто стоит под окнами, с этим ничего не сделаешь. Если будут проблемы в формулировках, правоохранители не будут их применять, никто не хочет лишних проблем с судами и гражданскими исками. Большинству таких преследователей хватит профилактической беседы с участковым. Это достаточно эффективно. Сегодня жертва может написать заявление. К ответственности человека привлекают за причинение вреда здоровью или имуществу. Остановит ли преследователя штрафы в две тысячи рублей? Сложно сказать», - подытожил собеседник НСН.
В России участились случаи преследования, однако нарушители не несут никакой ответственности, заявил ранее звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с «Радиоточкой НСН». Он призвал ввести наказание для сталкеров, чтобы все не закончилось шуткой «убьет, тогда и приходи».
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