«Запчасти долго едут»: Сроки ремонта авто по гарантии увеличились вдвое
Увеличение сроков гарантийного ремонта автомобиля до 120 дней может гарантировать качество работ и запчастей, сказала НСН член Союза автосервисов Барно Турсунова.
Учитывая сложности с логистикой, автосервисы выступили с предложением увеличить сроки гарантийного ремонта автомобилей с 45 до 90-120 дней. Сейчас станции техобслуживания могут гарантировать качественный ремонт по гарантии только в этих временных пределах, заявила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее «КоммерсантЪ» сообщил, что в правительстве обсуждают предложение автобизнеса ввести мораторий на взыскание неустоек из-за задержки ремонта автомобилей. Закон требует от производителей машин проводить ремонт по гарантии в течение 45 дней, но на практике это часто невозможно из-за дефицита комплектующих, вызванного санкциями и сбоями логистики. Турсунова считает, что нужно минимум вдвое увеличить сроки гарантийного ремонта.
«Основные сложности – в сроках гарантийного ремонта. В текущих реалиях они могут увеличиваться с 45 до 90-100 дней. Чаще всего клиенты понимают, что задержка не связана с работой самого автосервиса. Увеличение срока поставки запчастей можно обосновать и оговорить с клиентом, подтвердив документально сроки поставки комплектующих. Принимая во внимание сложности с логистикой, автосервисы выступили с предложением: увеличить сроки гарантийного ремонта до 90-120 дней. Сейчас СТО могут гарантировать качественный ремонт по гарантии только в этих временных пределах», - сказала Турсунова.
Собеседница «Радиоточки НСН» отметила, что качественные запчасти сегодня поставляются в Россию в течение 2-3 месяцев.
«Качественные запчасти едут к нам 2-3 месяца. Если сроки доставки существенно меньше, это уже риск - от недобросовестного поставщика можно получить некачественную или бывшую в употреблении запчасть под видом новой. Вот почему даже с параллельным импортом срок ремонта в 45 дней - часто недостаточный», - резюмировала Турсунова.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в эфире НСН заявил, что мораторий на взыскание неустоек за нарушение сроков ремонта авто по гарантии приведет к злоупотреблениям. По его словам, достаточно увеличить срок гарантийного ремонта до 60 дней.
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