В Томской области семь человек пострадали в результате возгорания автобуса
Семь человек пострадали в результате возгорания вахтового автобуса в Томской области, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 7 января около 15 часов по местному времени на зимнике в 20 километрах от села Усть-Тым Каргасокского района. В транспортном средстве ехали работники организации, основным видом деятельности которой является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
По предварительной информации, пожар начался в пассажирской части автобуса. Пострадали семь из девяти пассажиров. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
Сотрудники полиции начали проверку исполнения требований законодательства об охране труда.
Ранее два человека погибли, еще несколько человек получили травмы при столкновении автобуса с УАЗом в Марий Эл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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