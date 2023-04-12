Призыв вместо офиса: Россияне больше не смогут игнорировать вручение повесток на работе
Работодателям объяснили, что делать с отказниками от повесток, на которых теперь будут составлять особый акт, сказал в эфире НСН юрист Александр Южалин.
Закон о реестре военнообязанных переведет взаимоотношения работодателей с военкоматами в «цифру», что позволит ускорить призыв сотрудников, заявил в интервью НСН директор юридической практики компании SuperJob Александр Южалин.
Госдума накануне приняла в трех чтениях законопроект, предполагающий уравнивание электронных повесток с бумажными, а также создание единого реестра военнообязанных.
«Первое глобальное изменение – формат работы, изменения для работодателей касаются в большей степени порядка взаимодействия с военкоматами. На сегодняшний день оно происходит путем обмена документов. Сейчас, согласно принятому новому законопроекту, все это может происходить посредством электронного взаимодействия с помощью портала Госуслуг. Соответственно, работодатель должен отслеживать личный кабинет. Это может упростить, увеличить скорость взаимодействия и решение вопроса с призывом работника на военную службу», - сказал Южалин.
По его словам, есть изменения и в отношении вручения повесток на работе.
«Если в компанию приходит повестка на работника, работодатель должен его об этом уведомить. Бывает, что люди отказываются получать повестки по месту работы, и не было четкой инструкции для работодателей, что делать в таких случаях. Сейчас указано, что работодатель должен составить акт, и с момента его составления человек считается проинформированным, когда и куда ему нужно явиться по повестке», - разъяснил юрист.
Южалин также предположил, что будут делать работодатели с ограничениями для уклонистов.
«Новый законопроект вводит ряд ограничений, призванных мотивировать прийти в военкомат и не считаться уклонистом. Это, в частности, запреты на управление транспортным средством и на выезд за пределы РФ. Если работа связана с вождением или предполагает зарубежные командировки, это будет препятствием для выполнения трудовых функций. Одним из вариантов может быть отстранение от работы, пока права не будут восстановлены, или перевод на другую работу, если она есть», - заключил собеседник НСН.
Депутат Госдумы и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что нынешняя призывная система в России серьезно устарела. При этом он считает, что законопроект об электронных повестках не приведет к новой волне эмиграции.
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