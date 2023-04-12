Призыв вместо офиса: Россияне больше не смогут игнорировать вручение повесток на работе

«Первое глобальное изменение – формат работы, изменения для работодателей касаются в большей степени порядка взаимодействия с военкоматами. На сегодняшний день оно происходит путем обмена документов. Сейчас, согласно принятому новому законопроекту, все это может происходить посредством электронного взаимодействия с помощью портала Госуслуг. Соответственно, работодатель должен отслеживать личный кабинет. Это может упростить, увеличить скорость взаимодействия и решение вопроса с призывом работника на военную службу», - сказал Южалин.

По его словам, есть изменения и в отношении вручения повесток на работе.

«Если в компанию приходит повестка на работника, работодатель должен его об этом уведомить. Бывает, что люди отказываются получать повестки по месту работы, и не было четкой инструкции для работодателей, что делать в таких случаях. Сейчас указано, что работодатель должен составить акт, и с момента его составления человек считается проинформированным, когда и куда ему нужно явиться по повестке», - разъяснил юрист.

Южалин также предположил, что будут делать работодатели с ограничениями для уклонистов.