«Система устарела»: Вассерман поддержал идею электронных повесток

Ранее Госдума в трех чтениях одобрила законопроект об электронных повестках и создании единого реестра военнообязанных. Теперь бумажная повестка будет продублирована в электронном виде и будет считаться врученной с даты ее размещения в личном кабинете.



«Это связано с тем, что недавняя призывная кампания, к сожалению, доказала, что наша система призыва очень серьезно устарела. Кроме того, она очень давно не использовалась в полной мере. И поэтому нуждается в серьезнейшем обновлении. Поскольку не известно, когда последует очередная порция давления НАТО, надо, естественно, поскорее довести систему, как говорится, до ума», - сказал Вассерман.

Он также напомнил планирующим бежать от мобилизации, что Госуслуги доступны заграницей, и избежать повестки не получится.

«Я не думаю, что будет очередная волна отъездов хотя бы потому, что Госуслугами пользуются практически все. И этот сервис доступен заграницей. Так что в данном случае уйти от повесток не удастся. Насколько мне известно, большая часть тех, кто бежал от мобилизации, вообще ей не подлежала. Так что это этюд на тему массовой глупости», - добавил собеседник.

Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с НСН выразил мнение, что из-за поправок об электронных повестках в России произойдет очередной отток населения, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

