«Система устарела»: Вассерман поддержал идею электронных повесток
Нынешняя система призыва нуждается в кардинальных переменах, рассказал НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
В России устаревшая система призыва, которую необходимо как можно скорее довести до ума, заявил в интервью НСН депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман.
Ранее Госдума в трех чтениях одобрила законопроект об электронных повестках и создании единого реестра военнообязанных. Теперь бумажная повестка будет продублирована в электронном виде и будет считаться врученной с даты ее размещения в личном кабинете.
«Это связано с тем, что недавняя призывная кампания, к сожалению, доказала, что наша система призыва очень серьезно устарела. Кроме того, она очень давно не использовалась в полной мере. И поэтому нуждается в серьезнейшем обновлении. Поскольку не известно, когда последует очередная порция давления НАТО, надо, естественно, поскорее довести систему, как говорится, до ума», - сказал Вассерман.
Он также напомнил планирующим бежать от мобилизации, что Госуслуги доступны заграницей, и избежать повестки не получится.
«Я не думаю, что будет очередная волна отъездов хотя бы потому, что Госуслугами пользуются практически все. И этот сервис доступен заграницей. Так что в данном случае уйти от повесток не удастся. Насколько мне известно, большая часть тех, кто бежал от мобилизации, вообще ей не подлежала. Так что это этюд на тему массовой глупости», - добавил собеседник.
Ранее глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в разговоре с НСН выразил мнение, что из-за поправок об электронных повестках в России произойдет очередной отток населения, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Министр обороны Украины пригрозил нанести удар по Черноморскому флоту
- Госдума продлила кредитные каникулы до конца 2023 года
- В Ленинградской области упал воздушный шар с электроникой
- Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
- Путин заявил о дисбалансах и затоваривании на рынке жилья
- В Госдуме предложили создать в России аналог «Евровидения»
- Производитель водки Absolut возобновил поставки в Россию
- На Украине заочно будут судить 10 судей Конституционного суда РФ
- Байден назвал незаконным задержание журналиста Гершковича в РФ
- Путин допустил, что инфляция по итогам апреля может опуститься ниже трёх процентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru