Признанный потерпевшим Голунов пообещал изменить систему в МВД

Журналист Иван Голунов (на фото) в беседе с НСН сообщил, что рад новому статусу. По его словам, признание его потерпевшим в рамках заведенного уголовного дела вполне логично. Корреспондент также добавил, что рассчитывает получить больше информации после допроса в конце января.

«Звучит странно, но хорошо, что меня признали потерпевшим. Это, собственно, произошло в соответствии с законом. Потому что, если уголовное дело возбуждается, я автоматически должен быть признан потерпевшим. Как это будет дальше развиваться, сложно пока сказать. 20 января меня позвали на допрос. Возможно, там я узнаю, есть ли в этом уголовном деле подозреваемые. Сейчас этот момент пока неизвестен. Мне не остается ничего, кроме как надеяться на то, что расследование будет идти быстро и качественно. Буду на это надеяться, хотя вот по второму делу, связанному с распространением и хранением наркотиков, сначала следствие шло довольно энергично, а потом, с середины августа, наступило какое-то молчание, которое было прервано на пресс-конференции Владимира Путина», - рассказал он.

Голунов также рассказал, что в составе уголовного дела может появиться еще одна статья. Он напомнил, что по-прежнему готов активно сотрудничать со следствием.

«Хорошо, что все-таки возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Возможно, там появится еще дополнительная статья о фальсификации данных оперативно-розыскной деятельности и доказательств. Мне кажется, там присутствует такой состав преступления. Будем стремиться к тому, чтобы следствие прошло быстро и хорошо. Я со своей стороны буду пытаться делать все, что возможно и активно сотрудничать со следствием. Это моя позиция была с самого начала», - заявил корреспондент.

Журналист также выразил надежду, что заведенное уголовное дело так или иначе повлияет на работу МВД в целом. По словам Голунова, в будущем он планирует в корне изменить систему в стране.

«Мне бы очень хотелось, чтобы это повлияло на работу МВД. Пока мы слышали летом слова президента о том, что должен быть налажен какой-то общественный контроль за работой МВД. Если я не ошибаюсь, за полгода в эту сторону не произошло никакого движения. Собственно, первое дело, которое для меня важно – добиться справедливого решения по своему делу и установить всех виновных, наказание всех виновных. А в дальнейшем заняться какой-нибудь работой, которая позволит изменить систему так, чтобы в подобных ситуациях не оказывался никто другой», - заключил собеседник НСН.

Накануне стало известно, что Следственный комитет прислал корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении задержавших его летом полицейских. Дело возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Журналист в беседе с НСН рассказал , что в присланном ему документе не указаны ни обвиняемые, ни потерпевший.

