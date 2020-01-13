Дело Голунова с оглядкой на президентский график

Следственный комитет уведомил журналиста Ивана Голунова о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, связанных с его делом. Об этом сам Иван Голунов сообщил в интервью НСН:

«Я получил официальное уведомление о возбуждении одного уголовного дела по статье "превышение должностных полномочий". Там не сказано, в отношении кого возбуждено это уголовное дело, есть ли там какие-то подозреваемые или их нет, также там не указано, являюсь ли я потерпевшим по этому уголовному делу».

Журналиста «Медузы» задержали в центре Москвы в начале июня. Ему было предъявлено обвинение в распространении наркотиков. После широкого общественного резонaнсa уголовное дело в отношении журнaлистa было зaкрыто, нaчaлась проверка в отношении самих полицейских. 11 июня обвинения с журналиста были сняты. А по ходатайству главы МВД Владимира Колокольцева указом президента были уволены несколько высокопоставленных сотрудников полиции, в том числе два генерал-майора. Сам Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Пикантность ситуации с делом против сотрудников МВД в связи с задержанием Голунова в том, что возбуждено оно было буквально накануне большой пресс-конференции Владимира Путина 19 декабря, что позволило президенту, отвечая на соответствующий вопрос сообщить, что все эти сотрудники «уволены из органов Министерства внутренних дел, против всех них возбуждены уголовные дела». За неделю до этого, 11 декабря Голунов подал в ФСБ заявление о регистрации сообщения о преступлении в связи с подбрасыванием ему наркотических средств и применением насилия сотрудниками полиции минувшим летом. В интервью НСН он пояснил тогда, что Следственный комитет даже не собирался расследовать фальсификацию доказательств и применение насилия в отношении него:

«Не только не заведено уголовное дело, не только не проводилась проверка – даже не зарегистрировано сообщение о преступлении! Как написано в сообщении Следственного комитета, они не видят оснований для регистрации сообщения о преступлении. Теперь я подал заявление в ФСБ. Надеюсь, оно будет зарегистрировано».

Сегодня Голунов сообщил, что его обращение в ФСБ передано для рассмотрения в генеральную прокуратуру.

Нынешнее уведомление журналиста о возбуждении дела против полицейских поступило всего за пару дней до выступления президента Путина с посланием к Федеральному собранию. Наверняка совпадение…

