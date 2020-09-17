Признание преступления как доказательство суицида «Тесака»
СК уверен в самоубийстве Тесака. Но аргументы не впечатляют
Дополнительную экспертизу причин смерти националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак решили провести судмедэксперты Челябинска, в СИЗО которого заключенный был найден мертвым накануне. Данная экспертиза должна занять пять дней, - рассказал представляющий интересы его отца адвокат Алексей Михальчик.
В сообщении областного Управления Федеральной службы исполнения наказаний говорилось, что Марцинкевич покончил с собой. При этом сразу несколько адвокатов, защищавших Тесака, утверждали, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний для нового дела, в том чисел с помощью пыток в течение последних трех месяцев. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье «Убийство» и взять расследование под личный контроль.
Никакого дела о предполагаемом убийстве заключенного Тесака, разумеется, нет, во всяком случае, пока. Тем не менее, сотрудники регионального следственного управления СК РФ работают над установлением всех обстоятельств, которые предшествовали суициду. При наличии оснований будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников учреждения, где содержался арестованный.
Но уже сегодня официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что в рамках процессуальной проверки можно с уверенностью сказать, что Тесак покончил с собой. И даже назвала мотив:
«По его подсчетам, он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились», - сказала Петренко.
Она пояснила, что СК располагает записями признательных показаний Марцинкевича, связанных с преступлениями 2003-2007 годов. В ходе «доверительной беседы со следователем» Марцинкевич рассказал, что начал убивать приезжих в столицу с 19 лет, будучи приверженцем националистических взглядов, рассказала Петренко.
Если человека пытать три месяца, то не будет ничего удивительного, например, в том, что покушение на папу римского Иоанна Павла Второго совершил не турок Мехмет Али Агджа, а тот же Тесак. И неважно, что его тогда на свете еще не было – «чистуха»-то есть!
Осенью прошлого года директором Федеральной службы исполнения наказаний стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в беседе с НСН аттестовала его как человека, «который по прошлой своей работе зарекомендовал себя как достаточно жесткий и суровый. Я не помню, чтобы от него как-то исходила хотя бы одна гуманистическая идея», - сказала тогда г-жа Меркачева.
Случай с Тесаком может оказаться для нынешнего руководства ФСИН моментом истины, лакмусовой бумажкой, которая покажет отношение службы к запросу на гласное и справедливое расследование. Выводы о том, стала ли смерть заключенного результатом убийства, доведения до самоубийства, в том числе пытками, или же это чистый суицид, должны быть предельно детально аргументированы, чтобы в них поверили.
А записи признательных показаний как доказательство самоубийства… воздержимся от комментариев из уважения к даме.
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