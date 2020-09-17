Признание преступления как доказательство суицида «Тесака»

В сообщении областного Управления Федеральной службы исполнения наказаний говорилось, что Марцинкевич покончил с собой. При этом сразу несколько адвокатов, защищавших Тесака, утверждали, что его подзащитного принуждали к даче признательных показаний для нового дела, в том чисел с помощью пыток в течение последних трех месяцев. Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье «Убийство» и взять расследование под личный контроль.

Никакого дела о предполагаемом убийстве заключенного Тесака, разумеется, нет, во всяком случае, пока. Тем не менее, сотрудники регионального следственного управления СК РФ работают над установлением всех обстоятельств, которые предшествовали суициду. При наличии оснований будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников учреждения, где содержался арестованный.

Но уже сегодня официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что в рамках процессуальной проверки можно с уверенностью сказать, что Тесак покончил с собой. И даже назвала мотив:

«По его подсчетам, он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились», - сказала Петренко.

Она пояснила, что СК располагает записями признательных показаний Марцинкевича, связанных с преступлениями 2003-2007 годов. В ходе «доверительной беседы со следователем» Марцинкевич рассказал, что начал убивать приезжих в столицу с 19 лет, будучи приверженцем националистических взглядов, рассказала Петренко.