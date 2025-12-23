В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
Бензовоз с топливом провалился под лед на переправе в Мезенском округе Архангельской области. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
Инцидент произошел накануне на 344-м километре трассы Архангельск – Белогорский – Пинега – Мезень.
«Под лед провалился автомобиль "Камаз" (бензовоз), принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Транспортное средство было загружено топливом АИ-92 объемом 10 м³», - отметили в МЧС.
По данным ведомства, толщина льда на этом участке составляет около 15 сантиметров. Ледовая переправа была открыта только для пешеходов. Как отметили в МЧС, никто не пострадал.
Позднее в управлении уточнили, что угрозы загрязнения после инцидента нет, топливо планируют откачать во вторник.
Ранее в селе Кетово Курганской области автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый мужчина, провалился под лед на озере. Мужчина погиб, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша подняла в небо истребители из-за тревоги на Украине
- Депутат Смолин раскритиковал сокращение платных мест в вузах
- Москалькова: Киев продолжает удерживать 12 мирных курских жителей
- Невинный захват: Почему Трамп не откажется от присоединения Гренландии
- В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
- Продадут на запчасти: Угонщики готовят охоту на редкие машины
- Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку
- В двух регионах России уничтожили 15 дронов ВСУ
- Создатель игры Call of Duty Зампелла погиб в ДТП
- Песков: Отдельная встреча Путина с участниками СВО не запланирована
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru