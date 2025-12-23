В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед

Бензовоз с топливом провалился под лед на переправе в Мезенском округе Архангельской области. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

Инцидент произошел накануне на 344-м километре трассы Архангельск – Белогорский – Пинега – Мезень.

«Под лед провалился автомобиль "Камаз" (бензовоз), принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Транспортное средство было загружено топливом АИ-92 объемом 10 м³», - отметили в МЧС.

По данным ведомства, толщина льда на этом участке составляет около 15 сантиметров. Ледовая переправа была открыта только для пешеходов. Как отметили в МЧС, никто не пострадал.

Позднее в управлении уточнили, что угрозы загрязнения после инцидента нет, топливо планируют откачать во вторник.

Ранее в селе Кетово Курганской области автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый мужчина, провалился под лед на озере. Мужчина погиб, пишет Ura.ru.

