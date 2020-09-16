Троллинг на краю смерти. Адвокаты «Тесака» рассказали о его предсмертной записке

В свою очередь другой адвокат Марцинкевича Матвей Цзен в эфире НСН выдвинул иную версию происхождения текста этой записки. Он отметил, что она не содержит заявлений о смерти, а похожа на заявление человека, отбывающего на этап.

По его словам, обычно такие заявления составляются в заключенными, которые не хотят таскать с собой личные вещи в некомфортных условиях пересылки и они оставляют их в колонии. Чтобы в дальнейшем не было поводов говорить о пропаже этих вещей, они пишут заявления, что просят их переслать родственникам или утилизировать и не имеют претензий к ФСИН.

Марцинкевич был основателем движения «Реструкт» (впоследствии запрещенного в России), а также «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами. Свой первый срок он еще получил в 2007 году — за нацистские выкрики во время дебатов в клубе «Билингва», а в 2009 году его признали виновным в экстремизме. В 2014 году Тесак получил срок за экстремистские видео во «ВКонтакте», а в 2017 году уже в заключении был приговорен к девяти годам за возбуждение ненависти, разбой и хулиганство. При пересмотре дела срок увеличили до 10 лет. Марцинкевич мог выйти на свободу весной 2021 года.



Ранее бывший главный редактор «Спутника и погрома», националист Егор Просвирнин рассказал в эфире НСН, что на самом деле могло произойти с Марцинкевичем.

