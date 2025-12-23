В Техасе при крушении самолета ВМС Мексики погибли пять человек
Самолет King Air военно-морских сил Мексики потерпел крушение в американском штате Техас, погибли пять человек. Об этом сообщает министерство ВМС страны.
Воздушное судно с бортовым номером ANX-1209 разбилось во время захода на посадку в районе города Галвестон. Самолет выполнял гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению. На борту находились четверо военнослужащих и четыре гражданских лица.
«Из восьми находившихся на борту человек на данный момент подтверждена гибель пяти, двое находятся в живых», - указали в министерстве.
Еще одного человека пока не обнаружили. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее в аэропорту американского города Стейтсвилл разбился бизнес-джет Cessna C-550, после удара о землю он загорелся, пишет 360.ru.
