В Техасе при крушении самолета ВМС Мексики погибли пять человек

Самолет King Air военно-морских сил Мексики потерпел крушение в американском штате Техас, погибли пять человек. Об этом сообщает министерство ВМС страны.

Воздушное судно с бортовым номером ANX-1209 разбилось во время захода на посадку в районе города Галвестон. Самолет выполнял гуманитарную миссию по медицинскому сопровождению. На борту находились четверо военнослужащих и четыре гражданских лица.

«Из восьми находившихся на борту человек на данный момент подтверждена гибель пяти, двое находятся в живых», - указали в министерстве.

Еще одного человека пока не обнаружили. Поисково-спасательные работы продолжаются.

