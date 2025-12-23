В двух регионах России уничтожили 15 дронов ВСУ
23 декабря 202509:47
Дежурные средства ПВО ликвидировали 15 беспилотников ВСУ над двумя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 7.00 мск до 9.00 мск... уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - сообщило ведомство.
Так, 14 дронов сбили в Белгородской области, еще один - в Воронежской.
Минувшей ночью над территорией России уничтожили 29 украинских БПЛА, пишет Ura.ru.
