Создатель игры Call of Duty Зампелла погиб в ДТП
Один из создателей серии игр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла погиб в результате ДТП в США. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Авария произошла 21 декабря на дороге в районе горы Сан-Габриэл севернее Лос-Анджелеса. Автомобиль Зампеллы врезался в бетонное заграждение и загорелся. Причина ЧП пока не установлена
Зампелла и его пассажир скончались от полученных травм.
Разработчику было 55 лет. Ранее он возглавлял создавшую серию Call of Duty компанию Infinity Ward, позднее стал сооснователем игровой студии Respawn Entertainment, а в последнее время руководил разработкой игр Battlefield.
Ранее в Польше погиб в ДТП 11-летний актер Никодем Марецки, известный благодаря ролям в сериалах, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Невинный захват: Почему Трамп не откажется от присоединения Гренландии
- В Архангельской области бензовоз с топливом провалился под лед
- Продадут на запчасти: Угонщики готовят охоту на редкие машины
- Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку
- В двух регионах России уничтожили 15 дронов ВСУ
- Создатель игры Call of Duty Зампелла погиб в ДТП
- Песков: Отдельная встреча Путина с участниками СВО не запланирована
- Задолжали миллиарды: В России 20% застройщиков переносят сроки сдачи жилья
- Три человека пострадали при взрыве в японском Университете Нагои
- Американский певец Барри Манилоу отменил концерты из-за рака легких
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru