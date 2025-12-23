Создатель игры Call of Duty Зампелла погиб в ДТП

Один из создателей серии игр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла погиб в результате ДТП в США. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Авария произошла 21 декабря на дороге в районе горы Сан-Габриэл севернее Лос-Анджелеса. Автомобиль Зампеллы врезался в бетонное заграждение и загорелся. Причина ЧП пока не установлена

Зампелла и его пассажир скончались от полученных травм.

Разработчику было 55 лет. Ранее он возглавлял создавшую серию Call of Duty компанию Infinity Ward, позднее стал сооснователем игровой студии Respawn Entertainment, а в последнее время руководил разработкой игр Battlefield.

