«Тесак себя не убивал». Просвирнин требует расследовать смерть Марцинкевича
Бывший главный редактор «Спутника и погрома», националист Егор Просвирнин рассказал в эфире НСН, что на самом деле могло произойти с Максимом Марцинкевичем (Тесаком), погибшим в челябинском СИЗО.
Главное управление ФСИН по Челябинской области заявило о смерти известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак) в следственном изоляторе. По предварительной версии, он покончил с собой.
Адвокат Матвей Цзен считает, что Тесака могли убить. При этом защитник усомнился в достоверности предсмертной записки, которую якобы оставил Марцинкевич. Другой адвокат Алексей Михальчик сообщил, что Тесака пытали и заставляли признаться в убийствах.
Бывший главный редактор «Спутника и погрома», националист Егор Просвирнин в эфире НСН рассказал, что на самом деле могло произойти с Тесаком.
«Тесак себя не убивал и не мог убить. Еще в 2014 году он оставлял в СИЗО записку, где четко говорит, что если он где-то на пересылке повесится или вскроет себе вены, то это будет однозначным убийством. Тесака я лично знаю, это не тот человек, который может сам себя убить. Тем более это не первый его срок, он в этом смысле человек испытанный и закаленный», - сказал Просвирнин.
Его также смутило содержание предсмертной записки Марцинкевича. «Записка, где говорится "прошу не винить в моей смерти СИЗО №3", даже странно обсуждать. Тесак такого никогда не мог написать. Это убийство, которое должно быть расследовано», - подчеркнул главный редактор «Царского телевидения».
Просвирнин при этом напомнил, что по первому делу Тесака на него писал заявление Алексей Навальный. «Тесак был, наверное, единственным человеком в России, который мог справедливо предъявить Навальному. Если брать конспирологию, то для дальнейшей публичной карьеры Навального Тесак был занозой», - считает он.
Ранее журналист Максим Кононенко в своем телеграм-канале написал пост, в котором обвинил Алексея Навального, Илью Яшина и Марию Гайдар в том, что они «сломали Тесаку жизнь», подав на него заявление по первому уголовному делу. С этим мнением согласилась главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, репостнув его себе в телеграм-канал.
Просвирнин обратил внимание на то, как отреагировали на новость о смерти Тесака некоторые СМИ. «Они сейчас все радостно кричат о том, как Навальный испортил жизнь Тесаку, тогда как Тесаку испортил жизнь не Навальный, а Центр по противодействию экстремизму. Тем более, Тесак сидит уже по второму и третьему уголовному делу за свою организационную деятельность», - напомнил Просвирнин.
Марцинкевич был основателем движения «Реструкт» (впоследствии запрещенного в России), а также «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами. Свой первый срок он еще получил в 2007 году — за нацистские выкрики во время дебатов в клубе «Билингва», а в 2009 году его признали виновным в экстремизме. В 2014 году Тесак получил срок за экстремистские видео во «ВКонтакте», а в 2017 году уже в заключении был приговорен к девяти годам за возбуждение ненависти, разбой и хулиганство. При пересмотре дела срок увеличили до 10 лет. Марцинкевич мог выйти на свободу весной 2021 года.
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