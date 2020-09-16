«Тесак себя не убивал». Просвирнин требует расследовать смерть Марцинкевича

Главное управление ФСИН по Челябинской области заявило о смерти известного националиста Максима Марцинкевича (Тесак) в следственном изоляторе. По предварительной версии, он покончил с собой.

Адвокат Матвей Цзен считает, что Тесака могли убить. При этом защитник усомнился в достоверности предсмертной записки, которую якобы оставил Марцинкевич. Другой адвокат Алексей Михальчик сообщил, что Тесака пытали и заставляли признаться в убийствах.

Бывший главный редактор «Спутника и погрома», националист Егор Просвирнин в эфире НСН рассказал, что на самом деле могло произойти с Тесаком.

«Тесак себя не убивал и не мог убить. Еще в 2014 году он оставлял в СИЗО записку, где четко говорит, что если он где-то на пересылке повесится или вскроет себе вены, то это будет однозначным убийством. Тесака я лично знаю, это не тот человек, который может сам себя убить. Тем более это не первый его срок, он в этом смысле человек испытанный и закаленный», - сказал Просвирнин.