Трамп подарил Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку
Президент США Дональд Трамп подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву ключ от Белого дома и бейсболку с автографом. Об этом сообщил помощник - пресс-секретарь лидера республики Руслан Желдибай в Telegram-канале.
Ранее Трамп встретился с послом Казахстана в США Магжаном Ильясовым. После вручения верительных грамот глава Белого дома кратко побеседовал с дипломатом
Во время общения Трамп поделился с послом своими впечатлениями от встречи с Токаевым в ноябре. Президент США передал коллеге символический ключ от Белого дома, бейсболку и направил теплые пожелания, отметив свое уважение к Токаеву.
В ноябре Дональд Трамп подарил президенту Сирии на переходный период Ахмеду аш-Шараа парфюм собственной марки со спиртом в составе, что запрещено для мусульман, пишет Ura.ru.
