Песков: Отдельная встреча Путина с участниками СВО не запланирована
Президент Владимир Путин пока не планирует отдельную встречу с участниками специальной военной операции и их семьями в преддверии Нового года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Представитель Кремля указал, что российский лидер ежедневно встречается с участниками СВО.
«Отдельной такой, дополнительной, к тому что происходит ежедневно, пока нет», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь рассказал, что Владимир Путин продолжит работу и в новогодние праздники, а в январе график президента будет таким же насыщенным, как в конце года, пишет 360.ru.
