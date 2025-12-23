Песков: Отдельная встреча Путина с участниками СВО не запланирована

Президент Владимир Путин пока не планирует отдельную встречу с участниками специальной военной операции и их семьями в преддверии Нового года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Представитель Кремля указал, что российский лидер ежедневно встречается с участниками СВО.

«Отдельной такой, дополнительной, к тому что происходит ежедневно, пока нет», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что Владимир Путин продолжит работу и в новогодние праздники, а в январе график президента будет таким же насыщенным, как в конце года, пишет 360.ru.

