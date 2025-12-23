Три человека пострадали при взрыве в японском Университете Нагои

Взрыв произошел в химической лаборатории в японском Университете Нагои в префектуре Аити. Об этом сообщает агентство Kyodo.

ЧП произошло во время уборки. Предположительно, взорвалось химическое вещество.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека. По данным СМИ, все они находятся в сознании.

Ранее в Перми произошел взрыв стенда на территории Пермского национального исследовательского политехнического университета, погибли два человека, напоминает 360.ru.

