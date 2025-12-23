Американский певец Барри Манилоу отменил концерты из-за рака легких

Певец Барри Манилоу отменил свои концерты в январе из-за рака легких. Об этом американский исполнитель сообщил в соцсетях.

«Томография показала, что в моем левом легком обнаружено раковое образование, которые необходимо удалить», - поделился артист.

Как отметил Манилоу, в течение шести недель он болел бронхитом, позднее медики выявили у певца рак. Болезнь удалось обнаружить на ранней стадии.

Январские концерты Манилоу будут отменены, однако певец планирует возобновить концертную деятельность уже в феврале, выступив в Лас-Вегасе.

Барри Манилоу 82 года, певец - обладатель музыкальных премий Emmy и Grammy. За всю карьеру артиста по всему миру было продано более 75 млн копий его альбомов.

Между тем британский певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет после болезни, пишет 360.ru.

