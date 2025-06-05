Пауки-каракурты, или черные вдовы, в больших количествах расплодились в этом году в южных регионах России из-за благоприятных погодных условий, заявил НСН сотрудник биологического факультета МГУ, специалист по паукам Федор Мартыновченко.

В Астрахани отмечается нашествие каракуртов. За последние две недели в отделение токсикологии городской клинической больницы № 3 имени С.М. Кирова были госпитализированы 13 человек. Яд паука может вызвать анафилактический шок. А при неоказании вовремя медицинской помощи может наступить смерть пациента.