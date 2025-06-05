«Прижечь спичкой»: В МГУ рассказали, как пережить укус каракурта
Сотрудник Биологического факультета МГУ, арахнолог Фёдор Мартыновченко рассказал НСН, что необходимо сделать сразу после укуса каракурта, чтобы избежать наступления анафилактического шока.
Пауки-каракурты, или черные вдовы, в больших количествах расплодились в этом году в южных регионах России из-за благоприятных погодных условий, заявил НСН сотрудник биологического факультета МГУ, специалист по паукам Федор Мартыновченко.
В Астрахани отмечается нашествие каракуртов. За последние две недели в отделение токсикологии городской клинической больницы № 3 имени С.М. Кирова были госпитализированы 13 человек. Яд паука может вызвать анафилактический шок. А при неоказании вовремя медицинской помощи может наступить смерть пациента.
Мартыновченко перечислил регионы распространения черных вдов.
«В этом году в России из-за благоприятных погодных условий много расплодилось черных вдов. Каракурты обитают там, где очень сухие степи и пустыни. В России – это участки Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области, Крыма, Калмыкии, Дагестана, Волгоградской и Саратовской областей. Кроме каракурта, смертельно опасных пауков в России нет. Тарантулы кусают больно, но не смертельно», - отметил специалист.
Он также рассказал, что нужно сделать сразу после укуса каракурта.
«Если паук всё же укусил, то нужно сразу, немедленно, не больше чем через пару минут, прижечь место укуса спичкой. Есть также специальная противокаракуртовая сыворотка. Она продается в аптеках регионов, где эти пауки обитают. Её нужно вколоть. Затем следует обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. Паука лучше сохранить, чтобы понятно было, кто укусил. Если каракурт, – одно лечение, какой-то другой паук, - другое», - пояснил специалист по паукам.
Арахнолог также дал несколько советов, чтобы предотвратить укус каракурта.
«Чтобы избежать укуса, нужно смотреть на что наступаешь, не ходить босиком. Перед тем, как надеть обувь, её необходимо осмотреть. Следует проверять и то место, куда собираешься присесть, а также не оставлять надолго открытой входную дверь в дом. Всё это касается только тех, кто проживает в Саратовской области и южнее», - добавил Мартыновченко.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев эфире НСН выразил сомнение, что черные вдовы смогут надолго остаться в средней полосе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий
- Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта»
- Названа причина отказа молодых педагогов от работы в школах
- Россиянам объяснили, как действовать свидетелю похищения человека
- В Госдуме заявили, что Telegram не заблокируют из-за национального сервиса РФ
- Звезды «Назад в будущее» попросили фанатов найти гитару из фильма
- СК РФ: Похитившим блогера Щепихина предъявили обвинения
- В ФСБ подтвердили подрыв железнодорожных путей в Воронежской области
- Против блогера Щепихина возбудили дело о возбуждении ненависти либо вражды
- Личная обида: Как поссорились прагматики Трамп и Маск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru