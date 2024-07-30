СМИ: Москвичка купила на ярмарке фрукты с самкой ядовитой «черной вдовы»

Уточняется, что инцидент произошёл в хуторе Брехово (Новомосковский административный округ). Женщина предположила, что опасная гостья попала к ней в дом вместе с фруктами, приобретёнными на рынке.

Источник рассказал, что изначально жительница ТиНАО вызвала специалистов, однако затем решила самостоятельно передать паука в зоомагазин.

«Паучиху убрали в контейнер, где она отложила яйца и начали вылупляться паучата», – заключил он.

Ранее австралийские учёные обнаружили в Центральном Квинсленде новый вид ядовитого паука, которому дали название Euoplos dignitas, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

